"Mir musse jo eppes maachen". Dat eigentlecht Zil ass awer net den Ausbau vun der Wandenergie als Selbstzweck. Ziler sinn: Klimaschutz, Ofschafe vun der Atomenergie, Onofhängegkeet vu fossille Brennstoffer, Ressourcëschounen, Versuergungssécherheet a bezuelbar Energie.Am Kader vum Klimaschutz ginn d‘Objektiver vun den erneierbaren Energien definéiert duerch hire Bäitrag am Endenergieverbrauch, deen den eenzegen offiziellen an objektive Referenzwäert duerstellt (z.B. Objektiv 2020: Undeel vun 11 Prozent). D’Wandindustrie seet an ëffentleche Stellungnamen, dat si hei eng zentral Roll spillt. Geet et awer ëm konkret Zuelen, vergläicht si sech léiwer mat dem potenziellen Undeel um Stroumverbrauch vun den Haushälter. Hei gëtt de Moossstaf also radikal geännert, well de Stroumverbrauch vun den Haushälter mécht just 2% vum Endenergieverbrauch aus. Fakt ass, datt d’Wandenergie haut am Promillberäich läit. D’Praxis weist, datt de maximal méiglechen Undeel op en eestellege Prozentsaz begrenzt ass: engersäits wéinst der klenger Energiedicht an der limitéierter Flächeverfügbarkeet an anerersäits wéinst der Systemstabilitéit vum Stroumnetz, dat volatil Stroumaspeisungen nëmmen an engem begrenzte Mooss ophuele kann.Datt de Promoteur vu Wandanlagen sech léiwer mat enger klenger Quantitéit ewéi dem Stroumverbrauch vun Haushälter vergläicht, läit op der Hand. Säin Argument, datt ee sech net mat deem Ganzen ze vergläiche brauch, also secteuriwwergräifend mat Stroum, Transport a Wäermt ass net haltbar. Dem Klima ass et éischtens egal, wou den CO2 hierkënnt, aus engem Kuelekraaftwierk oder engem Autosauspuff. An zweetens, spéitstens wann déi gefuerdert Sektorekopplung kënnt, sech also alles vermëscht mat z.B. Elektromobilitéit, déi de Pëtrol ersetze soll, da muss de Promoteur eis erklären, wou dës elektresch Energie dee Moment mat sengem Instrument a genügender Quantitéit hierkënnt, a wéi een Undeel d‘Wandindustrie insgesamt capabel ass, bäizesteieren. Da geet et definitiv mat deene virgerechenten Haushälter, d.h. am Endeffekt mat engem Undeel vun e puer Prozent net duer. An dat wat erauskënnt steet a kengem Verhältnes zu den negativen techneschen, ekonomeschen, ekologeschen an sozialen Impakter, déi een haut an der Praxis z.B. an Däitschland gesäit.Fir ze gesinn, wou mer zukünfteg histeieren, brauch een also nëmmen bei eisen däitschen Noper ze kucken, deen e grousse Virsprong beim Ausbau vu Wandenergie huet : de Bäitrag vun der Wandenergie beim Endenergieverbrauch läit haut an Däitschland bei ongeféier 3 bis 4 Prozent. Fir dëst marginaalt Resultat hu ronn 30.000 Anlagen missen opgeriicht ginn. D’Energiedicht an d‘Flächeverfügbarkeet fir Wandanlagen sinn esou knapp, dat elo massiv Bëscher ofgeholzt ginn fir weider Anlagen opriichten ze kënnen. Trotz massivem Ausbau vun der Wandenergie kënnen d’CO2 Emissiounen säit laange Joren net zeréckgeschrauft ginn. Dofir gëtt et an Däitschland mëttlerweil flächendeckend ronn 800 Biergerinitiativen géint den Ausbau vun der Wandenergie a vill Onfridden an de Gemengen. Soll dat eis Perspektiv sinn ?Wat soen déi seriéis technesch Organismen an Däitschland ? D’dena (Deutsche Energie-Agentur) kënnt 2012 an hirer Projektioun fir den Horizont 2050 Integration der erneuerbaren Energien in den deutsch-europäischen Strommarkt zu folgenden Konklusiounen : „Konventionelle Kraftwerke auch 2050 noch in grossem Umfang nötig“ ; „Deutschland wird vom Stromexporteur zum Stromimporteur“ ; „Integratioun der Erneuerbaren in das Stromsystem nicht vollständig möglich“ ; „Netzausbau dringend notwendig“ ; „Die Stromversorgung kostet 2050 deutlich mehr als heute“. Iwwer d‘Energiespäicher an d‘Integratioun vun den volatillen Energien schreift d’dena Folgendes : „Allerdings ist die Errichtung zusätzlicher Energiespeicherkapazitäten in der angenommenen Grössenordnung nur schwer darstellbar. Trotz des für diese Berechnung unterstellten optimalen Netzausbaus sowie modelloptimalem Austausch mit dem Ausland und perfekter Voraussicht im System können aber immer höhere Anteile der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und KWK nicht mehr integriert werden und müssen zur Beibehaltung der Systemstabilität abgeregelt und damit verworfen werden.“ De VDE (Verband Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) kënnt a senger Etüd Erneuerbare Energie braucht flexible Kraftwerke zu analogen Konklusiounen a stellt fest : „Die Transformation der Elektrizitätswirtschaft stellt eine grosse Herausforderung mit nicht zu unterschätzenden Risiken für die Energieversorgung und die Volkswirtschaft dar.“ An der VGB-Etüd Windenergie in Deutschland und Europa (2017/2018) gëtt op Basis vu miessbaren Daten festgestallt, dat d’Versuergungssécherheet mat Wandenergie duerch déi heefeg an deelweis laang Wandflauten, déi europawäit zesummenhänken, quasi Null ass, an dat déi konventionell Kraaftwierker zu quasi 100% mussen erhale bleiwen. Mat der Wandenergie kritt een just en duebele System mat engem deementspriechend héije Ressourceverbrauch.D’Promoteuren hu mëttlerweil erkannt, dat Kuerzzäitspäicher ewéi Pompspäicher oder Akkuen, an der Diskussioun net méi haltbar sinn, well fir d’Opfänken vun dem volatile Wandstroum saisonal Späicher gebraucht ginn. Hei schwätzen d’Promoteuren da vun der Technik vum Power to Gas.Wat net gesot gëtt : dës Anlagen gëtt et haut als Pilotanlagen am Kilowatt a Megawatt Beräich. An Däitschland bräicht een awer z.B. Anlagen am zweestellege Gigawatt Beräich, just fir den haitege Stroumsecteur ofzedecken. Fir e grousstechneschen a wirtschaftlechen Asaz gëtt et fir seriéis Organismen ewéi d’Deutsche Energieagentur, de VGB oder den ifo Wirtschaftsinstitut net déi geréngste Perspektiv.Power to Gas ass ebe keng sënnvoll Notzung vu just "iwwerschëssegem" Stroum. Dëse Stroum ass jo net einfach esou vum Himmel gefall, mä dëse Stroum huet misse mat alle Käschten an Impakter extra produzéiert ginn. De grousse Problem vum Power to Gas ass, dat dräi Véierels vum urspréngleche Stroum bei deem Prozess vernicht ginn. Do kann e guer näischt dergéint maachen, dat sinn d’Gesetzer vun der Thermodynamik, déi bis ewell och net mat politeschem Wëllen kënnen ausser Kraaft gesat ginn.Wat ee méi Power to Gas bedreift, wat ee méi Energie am Allgemengen a Stroum am Besonneschen verléiert, a wat e méi zousätzlech Wandanlagen opriichte muss fir déi verlueren Energie respektiv Stroum nees ze kompenséieren.Duerch dëse provozéierten zousätzlechen Ausbau verstäerke sech jo awer grad nees d'Problemer: Flächeverfügbarkeet, Volatilitéit/Netzstabilitéit, Ressourcëverbrauch, visuell a schalltechnesch Impakter, Käschten déi am Endeffekt d’Allgemengheet muss droen.Dat ass keng "sënnvoll" Léisung, mä éischter en Däiwelskrees.Am Kontext vum Klimaschutz sinn awer och nach weider Aspekter ze betruechten. Déi simplistesch CO2 Bilanzen, déi bei Projeten vu Wandanlagen gemaach ginn, droen den ekonomeschen an techneschen Wiesselwierkungen, déi een an der Praxis gesäit, absolut net Rechnung :Déi gesamten CO2 Emissiounen sinn duerch eng festgeluechten Zuel vun Emissiounszertifikater europawäit gedeckelt, a sinn doduerch total onofhängeg vum Ausbau vun der Wandenergie. D’Zertifikater si fräi handelbar an d’Quantitéit vun den Zertifikater gëtt reegelméisseg erofgesat. De System soll sécherstellen, dat d’Industrie a méiglechst ekonomesch an effizient CO2 Vermeidungstechnologien investéiert. Gëtt elo op enger Plaz duerch Wandstroum manner CO2 emittéiert an doduerch manner CO2 Zertifikater gebraucht, da kënnen dës Zertifikater am fräien Handel europawäit verkaaft ginn, an esou däerf dann déi Quantitéit CO2 , déi mer gemengt hunn anzespueren, op enger anerer Plaz nees emittéiert ginn. Wat méi erneierbar Energie um Marché ass, wat manner Zertifikater gebraucht ginn an domat am fräien Handel méi bëlleg ginn. Fir Industriebetriber gëtt et dann präislech méi interessant bëlleg Zertifikater ze kafen, ewéi a manner gënschteg CO2 Vermeidungstechnologien ze investéieren. Duerch déi niddreg Grenzkäschten vun der Wandenergie gëtt de manner rentabele Gasstroum wéinst dem Merit-Order Effekt aus dem Marché verdrängt. De Kuelestroum, deen wéinst den niddrege Präisser vun den Zertifikater méi gënschteg ass, bleift um Marché, obwuel e méi CO2 emittéiert ewéi de Gasstroum. Fir d’Schwankungen vun der Wandenergie auszegläichen, mussen déi konventionell thermesch Kraaftwierker stänneg erop- an erofgereegelt ginn, a stoussen wesentlech méi Emissiounen aus ewéi ënner normaler Volllaascht. Onofhängeg vun dem Ausbau vu Wandenergie an Europa gëtt weltwäit grad weider esouvill CO2 an d’Atmosphär emittéiert, ewéi fossil Brennstoffer aus dem Buedem erausgeholl ginn. Eis Landschaften ginn also fir näischt geaffert.Am Moment fënnt zu Lëtzebuerg ënner dem Drock vun der Wandlobby eng schläichend Industrialiséierung vun de Gréngzone statt. Dës Entwécklung, déi éischter duerch Ideologie ewéi duerch technesch Sachkenntnesser ënnerstëtzt gëtt, bréngt – esou weist et d’Beispill vun Däitschland – ekonomesch, ekologesch, sozial, gesondheetlech an technesch negativ Impakter, déi fréier oder spéider e groussen Deel vun der Bevëlkerung trëfft. Däitschland gëtt awer d’Geeschter, déi d’Erneuerbare-Energien-Gesetz am Joer 2000 geruff huet, elo net méi lass. Mir kënnen dorausser léieren.Vill aner Informatiounen zum Thema fënnt een op acfischbach.lu Wéi kënnen an de Gréngzonen geplangte Wandindustrieanlagen en Interêt général geltend maachen, wa kloer ass, dat déi ufangs genannten Ziler mat dësem Instrument net erreechbar sinn ? Ginn 150m bis 200m héich Industrieanlagen net duer fir am Sënn vum Naturschutzgesetz d’Integritéit vum Landschaftsbild ze beanträchtegen ? Wéini ginn de Landschaftsschutz, de Naturschutz, d’Schoune vun de Ressourcen an d’Erhale vun der Liewensqualitéit nees eng Prioritéit ?