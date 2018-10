Mat enger Liewenserwaardung vu 84,8 Joer fir Fraen an 80,2 Joer fir d'Männer ass et jo kloer, dat ëmmer méi Léit an den Altersheimer gefleegt musse ginn.

Elo kierzlech si mir wiele gaangen. Mir haten ons am Virfeld déi sëlleche Walprogrammer a Versprieche genee ugekuckt an eppes ass ons ganz besonnesch opgefall: Keng vun de Parteien huet hiren Akzent op de Fleegesecteur gesat.

Awer gratis Kannerbetreiung an Elteren déi mussen/sollen dierfen zu zwee schaffe goen, fir sech och an Zukunft weiderhin déi deier Wunnengspräisser zu Lëtzebuerg ze lëschten, dat war schonns éischter d'Prioritéit vun onse Politiker.

Dir Damen an Hären Deputéierten, erlaabt ons mol, Iech puer Iwwerleeunge mat op Äre Koalitiounsdësch ze ginn:

Wa mir zu Lëtzebuerg alle Léit eng 20 Stonne gratis awer gutt Kannerbetreiung wëllen ubidden, da brauche mir adaptéiert Infrastrukturen a nach méi dringend, ausgebilte Personal fir ons Kanner ze betreien.

A mat enger Liewenserwaardung vu 84,8 Joer fir Fraen an 80,2 Joer fir d'Männer ass et jo kloer, dat ëmmer méi Léit an den Altersheimer gefleegt musse ginn. Awer d'Waardelëschten an den Altersheimer ginn ëmmer méi grouss a fir an ee Fleegeheim ënner ze komme gëtt och ëmmer méi schwiereg. Vum Präis vun dësen Institutioune wëlle mir mol guer net schwätzen. Da bléift ville Léit näischt aneschters iwwreg wéi sech doheem fleegen ze loossen.

Awer wien soll dann iwwerhaapt nach ons Elteren, Bomien a Bopien doheem versuergen, wa jo jidderee schaffe geet?



Eigentlech hätte mir do déi richteg qualifizéiert Léit déi an onse Schoulen ausgebilt ginn. D'Ausbildung zum Auxiliaire de vie, ugefrot a matgedroe vum Patronat, bereet jonk devouéiert Léit dorop vir a véier verschidde Beräicher vun de sozio-edukative Beruffer kënnen ze schaffen. Op an der Kannerbetreiung, am Fleegesecteur, bei Leit mat enger Behënnerung oder awer bei eelere Léit doheem, den Auxiliaire de vie huet dat néidegt Wësse fir an all dëse Beräicher kënnen ze schaffen.

Schüler ginn drop virbereet souwuel edukativ Aktivitéite mat de Kanner ze plangen an duerch ze féieren, wéi si ze betreien oder awer de Kanner d'Wichtegkeet vun enger gudder Hygiène bäizebréngen.

Am Secteur vun der Fleeg ginn si geléiert esouwuel Leit mat enger Behënnerung wéi och eeler a krank Léit an hiren alldeegleche Bedierfnisser an am Soin z'ënnerstëtzen. Weiderhin léiere si Aktivitéite mat de Léit ze maache fir hinnen hiren Alldag esou schéi wéi méiglech ze gestalten. An och op de Volet vum Entretien vun engem Stot ginn si an der Schoul gutt virbereet.

Eng Ausbildung déi also villfälteg ass an adaptéiert un de Besoin vum Terrain. Iwwer 4000 Stonnen Ausbildung, dräi Joer Schoul mat Schaffen um Terrain, mussen d'Kandidate matmaachen ier si hiren Diplom am Grapp hunn. An dat ass och normal, wann ee bedenkt, dat hinnen duerno Léit uvertraut ginn, déi sech net hëllefe respektiv wiere kënnen an déi op si ugewise sinn.

Also, een éierbaren a soziale Beruff, deen onse ganze Respekt verdéngt!

Esou Léit brauche mir an Zukunft fir an de Crèchen a Maison Relais ons Kanner ze betreien a fir d'Fleeg vun onse Familljememberen ze garantéieren; fir hinnen, déi jo awer fir de Wuelstand vum Lëtzebuerger Land gesuergt hunn, hiert Liewensenn e bësse méi schéin ze gestalten.

Awer, den Auxiliaire de Vie gëtt um Terrain/am Fleegesecteur NET gesicht. Wa si sech op eng Plaz virstelle ginn, kréien d'Kandidaten ee Kontrakt als "Aide socio-familiale" (ASF) virgeluecht, wat mol net eng richteg Ausbildung ass. Hei handelt et sech ëm eng Formatioun vun 330 Stonnen déi Fräiwëlleger maache fir erëm kenne schaffen ze goen, an déi mat engem Certificat ausgezeechent gëtt an net mat engem Diplom! Luewenswäert, awer entsprécht net de Bedürfnisser vum Terrain.

Ënnerschreiwen d'Auxiliaire de Vie dëse Kontrakt net, da ginn si net agestallt an déi Plaz kritt een ASF ugebueden. Ënnerschreiwen si de Kontrakt awer, da ginn si NI an déi, no hirem Diplom richteg Carrière, aklasséiert a verdéngen hiert Liewe laang net déi Suen déi hirem Diplom an hirer Formatioun entspriechen. Een Dokter geet jo schliisslech och net als Infirmier schaffen ...

No geneeër Analyse gëtt ons bewosst dass, aus finanzielle Grënn, net Léit mat Ausbildung an dem néidegen Diplom gesicht ginn fir ons Kanner an Elteren ze betreien, mä Personal dat net dat néidegt Fachwëssen huet, wat fir esou ee Beruff awer dringend néideg ass.

Een ASF huet nu ebe mol net dat selwecht Wësse wéi een Auxiliaire de vie. Hien dierf vill Saachen net maachen, déi awer een Auxiliaire de Vie, duerch seng Ausbildung an säin Diplom, dierf an och kann!

Et stellen sech also elo zwou Situatiounen: Den Ugestallte mécht déi Fleegen an Aktivitéiten net mat de Léit, well säin Aarbechtskontrakt dat net zouléisst respektiv hien et net kann, oder awer hi mécht se, ouni se richteg geléiert ze hunn an ze wësse wéi a firwat.

Beit Situatioune sinn, an onsen Aen, ganz bedenklech a mir wëssen éierlech gesot net, wat fir eng mir am schlëmmsten empfannen?

Dat Kanner an déi eeler, krank oder handicapéiert Léit vu Personal betreit a gefleegt ginn, déi ni déi néideg Ausbildung dofir kruten, oder awer dat si déi néideg Fleeg net kréien, well dat ugestallte Personal se net dierf maachen!?



Kann an dierf een zouloossen, dat déi bedürfteg Léit engem uvertraut ginn, deen der Situatioun net gewuess ass? Deen dat néideg Wësse fir eng gutt Betreiung an ee richtege Soin net huet, well hien et ni geléiert huet? Oder awer nach méi schlëmm, dass Personal et awer mécht, well de Patron an d'Situatioun et verlaangen, ouni ze wëssen op et elo richteg oder falsch ass? Wien dréit déi Verantwortung a wiem seng Schold ass et, sollt mol eppes schif goen? Wéilt Dir Iech vun der Infirmière operéiere loossen, well de Patron keen Dokter astellt?

Dir Damen an Dir Hären Deputéierten, Dir hutt vläicht dat néideg Klenggeld fir spéider eemol an enger Institutioun äre Liewensowend ze verbréngen an do gutt, vu qualifizéiertem Personal, gefleegt ze ginn, awer vill Matbierger kréien net genuch Pensioun fir sech dat ze lëschten. Si bléiwen dann doheem a loossen sech vu "Professionelle" fleegen, an der Meenung, dat déi Léit gutt a richteg ausgebilt sinn, mat dem néidegen Diplom an der Täsch. An och d'Eltere ginn hir Kanner an enger Institutioun ze versuergen, an der Meenung, dass si vu geschoultem Personal betreit ginn.

Dir Damen an Dir Hären, setzt Iech also an fir eng sozial Politik a gitt Är Stëmm dem Beruff vum Auxiliaire de Vie.

"Fairtrade" fir dëse Beruff a keng Deklasséierung vun hire Paien, awer Respekt an Unerkennung fir eng Ausbildung a Wëssen!

De Comité vun der AAVL

(Association des Auxiliaires de Vie au Luxembourg)