© www.kachelmannwetter.com

Maximal Wandstéiss km/h Auerzäit Bartreng 117 6h00 Iechternach (ASTA) 117 6h20 Péiteng 117 6h30 Wolz 115 5h40 Eschduerf (ASTA) 115 6h00 Reiler (ASTA) 109 5h50 Ell 106 5h40 Ëlwen 102 5h30 Konsdref 100 6h00 Waasserbëlleg 100 6h10 Beetebuerg 94 6h20

Wandstéiss um 12h00 dem däitsche Wiedermodell no © www.kachelmannwetter.com

D'Kalfront vum Orkandéif "Eleanor", oder "Burglind" wéi et awer just an Däitschland genannt gëtt, ass de Moien tëscht 5h30 a 7h00 iwwer d'Land gezunn an huet bei sengem Passage nawell zolitt Wandstéiss bruecht.Esou sinn op de Wiederstatiounen vun RTL an der Akerbauverwaltung dës Wandspëtzte gemooss ginn:D'Konsequenz dovunner waren Dosende vu Beem, déi ëmgefall sinn an och soss vill Géigestänn ewéi Clôture vu Chantieren oder Dreckskëschten, déi an d'Stroossen geblose goufen.Mam Passage vun där Kalfront sinn och bannent kuerzer Zäit zollitt Reenquantitéite gefall. Et waren an der Kalfront selwer deels bis zu 6 Liter Reen op de Quadratmeter bannent nëmmen 10 Minutten.Och an den nächste Stonne bleift et nach stiermesch, och wann d'Wandstéiss kaum nach orkanaarteg dierften ausfalen.Virun allem an de Schaueren ass awer, well mir et nach ëmmer mat richteg héije Wandvitessen an der Héicht ze dinn hunn, duerch vertikalen Impulstransport mat Wandstéiss tëscht 80 km/h an 90 km/h ze rechnen, lokal och nach emol liicht driwwer.Am Laf vum Nomëtteg léisst de Wand da weider no.