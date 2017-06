Et schéngt wahrscheinlech, dass déi grouss Hëtzt aus Südeuropa Lëtzebuerg an der nächster Woch erreecht. Nei Juni-Temperaturrekorder sinn net onméiglech.

Esou wéi et ausgesäit, erliewe mer zu Lëtzebuerg eng éischter Kéier fir dëse Summer eng kleng “Canicule”.



Bis Nationalfeierdag ass all Dag mat Temperaturen iwwer 30°C ze rechnen. Eventuell sinn am Laf vun der Woch esouguer plazeweis bis 38°C méiglech. Dovunner geet den däitsche Wiedermodell aktuell emol aus:

© www.kachelmannwetter.com

Domat gëtt et bei eis wuel net esou uerg ewéi et zënter Deeg schonn op der iberescher Hallefinsel oder am Süde vu Frankräich ass, mat Temperature vun deels iwwer 40°C, déi och am Laf vun der Woch deels iwwer 40°C bleiwe sollen.

© www.kachelmannwetter.com

Et gëtt 5 gëlle Reegele fir gutt, oder op d'mannst besser, duerch eng Canicule ze kommen:

Et soll ee vill drénken!

Während de waarme Summerdeeg soll een op mannst 1,5 Liter Waasser (platt oder spruddeleg) den Dag drénken. Am Beschte sollt dat Waasser och net direkt aus dem Frigo kommen, mä Zëmmertemperatur hunn.



Et soll een a kille Reim oder dobaussen am Schied bleiwen

Am Beschte lëft een och an de fréie Moiesstonnen doheem, da sinn d’Temperaturen nämlech och dobaussen am Niddregsten. Dagsiwwer sollt een dann d’Fënsteren an d’Rollueden erofloossen, domatter kann ee bis zu 75% vun der Hëtzt dobausse behalen.

Et soll ee sportlech oder kierperlech Efforten an de waarmen Dagesstonnen évitéieren

Wëllt dir awer sportlech aktiv ginn, da sinn de fréie Moien oder de spéiden Owend ze rekommandéieren. Wann een daagsiwwer eraus muss ass et awer och wichteg sech mat Sonnecrème géint e méigleche Sonnebrand ze schützen an och eng Kap oder en Hutt kënnen net schueden. Bei Sport owes ass awer och e Bléck op déi aktuell Ozonwäerter ni falsch, well héich O3-Konzentratiounen d'Otemweeër och reizen.

Eng kill Dusch kann hëllefen

D’Waasser soll awer weder kal nach waarm sinn, mä einfach just kill an et muss een och net onbedéngt dusche goen. Eng Biedche mat kalem Waasser fir d’Féiss dranzestiechen oder e kille-fiichte Läppche kënnen ee schonn ofkillen.

No eelere Matbierger kucken.

Kuckt no eelere Matbierger an ärem Entourage, virun allem wann dës alleng wunnen a gitt virun allem uecht, datt se genuch drénken. Et ass och ni falsch bei den Noperen laanschtzekucken an sech ze vergewësseren, datt et hinnen gutt geet, virun allem wa se méi wéi 80 Joer al sinn.

Wann dir iech un dës 5 Regele haalt, dann ass den décke Summer scho bal z’erdroen a wann dir iech dann och nach eng Bull Glace op der Terrasse ënnert dem Sonnepräbbeli gënnt, da kënnt dir iech scho bal virkomme wéi an der Vakanz.