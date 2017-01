No der éischter Manche war de Fransous Alexis Pinturault nach a Féierung.

De Marcel Hirscher huet mat dëser Victoire am Riesenslalom zu Garmisch-Partenkirchen seng 1. Platz am General renforcéiert.Niewent dem Marcel Hirscher stoungen nach den Olsson an de Luitz.