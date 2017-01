E Freideg den 3. Februar sinn d'Finalle vun der Coupes FLBB, souwuel vun de Männer, wéi och vun de Fraen. Déi zwee Deeg dono ginn dann d'Halleffinalle vun der LALUX Ladies Cup an der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg gespillt.D'Diere ginn e Freideg um 18 Auer op, e Samschdeg um 15.45 Auer an e Sonndeg um 13.30 Auer. D'Entrée ass 7 Euroe an et gëtt kee Virverkaf.Bei denspillt e Samschdeg, de 4. Februar de Basket Esch géint d'Musel Pikes um 20.15 Auer an e Sonndeg um 18.00 Auer ass et de Racing géint Steesel.Um 17.15 Auer e Samschdeg spillen d'vum Basket Esch géint Hesper um 17.15 an e Sonndeg trëfft um 15.00 Auer Konter op Steesel.