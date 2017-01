Nieft der Cyclocross-Weltmeeschterschaft gouf et de leschte Weekend mam Euro-Meet am Schwammen e weidere groussen internationale Sport-Rendez-vous.

Reportage Franky Hippert



Mat aktuellen Olympiagewënner, Welt- an Europameeschter bei der 19. Editioun gëtt et d'nächst Joer fir den 20. Anniversaire fir d'Organisateure schwéier, fir dat ganzt nach ze toppen.

Net nëmmen, datt déi grouss Nimm aus dem internationale Schwammen de Weekend an der Coque present waren, och d'sportlech Qualitéit huet méi wéi gestëmmt. 20 Meet-Rekorden an eng Joresweltbeschtzäit schwätzen do eng kloer Sprooch, sou de Gil Kandel, Meet-Direkter vum Euro Meet. Hie selwer war iwwerrascht, datt een esou fréi am Joer schonn déi Performancen huet. Och wann een déi grouss Nimm huet, ass dat keng Garantie, datt déi och a Form sinn.

Normalerweis loossen déi internationale Toppschwëmmer et am Joer no den olympesche Summerspiller ëmmer méi lues ugoen. Dat konnt een elo beim Lëtzebuerger Euro-Meet awer net feststellen.

Iwwer 500 Schwëmmer aus 25 Natioune waren de Weekend an der Coque um Kierchbierg. Fir d'Lëtzebuerger ass et ëmmer deen optimale Meeting, fir sech mat der internationaler Konkurrenz ze moossen. Mat där Participatioun vu Weltklassniveau vun dësem Joer gëtt et natierlech schwéier, fir dat bei der 20. Editioun nach ze steigeren.



Et ass dat, wat am Baseng gebuede gëtt, wat zielt. Do kéint een dohinner goen a fir all Kompetitioun e Plateau zesummen ze stellen, wéi een en nach ni hat.



Wann een d'Evolutioun vun de leschte Jore vum Euro-Meet hëlt, da kann ee sech awer duerchaus virstellen, datt de Gil Kandel mat senger Equipe et fäerdeg bréngt, déi sportlech Qualitéit vun dësem Joer nach ze toppen, och wann et wierklech net einfach gëtt.