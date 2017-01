© RTL Archiv

De Playoff am Häre Basket steet fest. Um leschte Spilldag konnte sech jo nach Diddeleng an d'Sparta fir den Top 6 qualifizéieren. Ma fir de Basket Esch gëtt et e battere Wee an den Ofstigsgrupp.

Basket Playoff Analyse / Jeff Kettenmeyer



Den T71 Diddeleng huet um leschte Spilldag vun der Qualifikatiounsronn en Zeeche gesat. Mat der däitlecher Victoire zu Esch hunn déi Diddelenger gewisen, datt d'Form virum Playoff sou lues nees stemmt. Och de Retour vum Christopher Jones huet der Equipe aus der Forge du Sud gutt gedoen.



Et wier e Match gewiescht, deen een hätt misste gewannen, d'Equipe wier ganz konzentréiert erauskomm a wier de ganze Match iwwer konzentréiert bliwwen, esou de Christopher Jones. Den Trainer hätt hinne gesot gehat, se sollten ee fir deen anere spillen, an dat hätte se dann och gemaach, esou de Basketspiller. D'Zil wier et an d'Final Four ze kommen.



Duerch d'Victoire vum T71 stoung och fest, datt d'Sparta och am Fall vun enger Néierlag zu Steesel am Playoff dobäi wier. Déi Bartrenger hu beim aktuelle Champion nëmmen op 3 Punkte verluer an rechnen sech och fir de Final Four e puer Chancen aus. De Xavier Engel, sot, dass wann een d'Musel Pikes géif an den Overtime bréngen an zu Steesel praktesch géif gewannen, géifen d'Chance guer net schlecht stoen.



Zu Esch huet een elo ganz aner Problemer. D'Kierpersprooch um Terrain stemmt den Ament net, an et ass ganz vill Loft no uewen. De Patrick Arbaut huet nom Match géint Diddeleng gesot et géif schonn dat ganzt Joer net esou gutt goen. De Playdown wier och näischt Einfaches. Esou wéi si den Ament géife spillen, wiere se sécher am Playdown kee Favorit.



Esch kéint d'Saison allerdéngs mat engem Ticket fir d'Coupe Finale retten. Dofir brauch een awer e Samschdeg eng Victoire an der Halleffinale géint d'Musel Pikes.