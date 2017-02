Marseille gewënnt 2-1 géint Lyon. Dat selwecht Resultat gouf et an der Partie tëscht Bordeaux a Dijon. Lille gewënnt 1-0 géint Nantes.E Mëttwoch den Owend ass et ënnert anerem d'Partie tëscht Rennes an dem Paris SG.An derverléiert Genk en Dënschden den Owend an der Halleffinale 0-1 géint Ostende.E Mëttwoch den Owend gëtt déi aner Halleffinale tëscht Eupen a Waregem gespillt.