Federer/Nadal Ära / Reportage Jeff Kettenmeyer



3 Deeg ass et elo hir, datt de Roger Federer d'Finale vun den Australian Open géint de Rafael Nadal gewonnen huet.

Eng Finale, déi schonns am Virfeld esou vill u Brisantes hat, wéi seelen een Tennismatch virdrun.

Datt et bei den Australian Open um Enn zu enger Finale Federer géint Nadal komm ass, hätt wuel bal kee virum Tournoi geduecht.



Virum Revival vu béide laangjärege Konkurrenten ass d'Diskussioun nees opgeflaamt, wien dann elo dee Beschte vun allen Zäite wier.



Ass et de Roger Federer mat deene meeschte Grand-Slam-Titelen a senger perfekter Eleganz fir Tennis ze zelebréieren oder de Rafael Nadal, dee mat Kraaft a Wëllen an och am direkte Vergläich däitlech virum Schwäizer läit.



D'Fro stellt sech och, ob dës Diskussioun, wien dann elo dee Beschten ass, iwwerhaapt fair ka gefouert ginn, de Gilles Muller mengt net onbedéngt. De Federer huet zum Beispill duerch säin Optriede vill Punkten an der Sympathie bei de Leit gewonnen. De Federer gëtt wéinst sengem schéine Spill jo och gären de Mozart vum Tennis genannt. Fir de Gilles Muller huet den Nadal den Tennis awer och revolutionéiert. Dat duerch seng Energie a seng Power mat där hie spillt. Wann een no den Titelen an der Eleganz kuckt, dann ass wuel de Federer dee Beschten, mä de Nadal huet och seng Roll an der ganzer Ära verdéngt.



Fir d'Lëtzebuerger Nummer 1 kënnt nach dobäi, datt een och déi fréier Gréisste, wéi zum Beispill ee Rod Laver net méi mam Tennis vun haut ka vergläichen, well et schonns eleng a puncto Material riseg Ënnerscheeder ginn.

Fest steet awer, datt Federer an Nadal den Tennis an de leschte 15 Joer op en aneren Niveau gehuewen hunn. D'Explosioun an de Präisgelder geet och op hire Kont. Duerch hir Rivalitéit hu si den Tennis weltwäit extrem populär gemaach. Fir de Gilles Muller war et awer och eng extrem schéi Rivalitéit. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer ass houfreg drop an där Generatioun kënne matgespillt ze hunn an och d'Partië géint déi Zwee wäert de Muller ni vergiessen.



Dem Gilles Muller no ass och net ausgeschloss, datt, wa béid Spiller elo gesond bleiwen, nach deen een oder anere Grand-Slam-Titel méiglech ass.