E Mëttwoch den Owend stounge sech am Nodrosmatch vum Handballchampionnat den HB Käerjeng an den Handball Esch géigeniwwer.

© RTL Sport/Serge Olmo

Schenke wollt ee sech näischt an sou stoung et an der Paus 16-15 fir déi Käerjenger.Zum Schluss huet Käerjeng den Handball Esch viru ronn 500 Spectateuren mat 31-30 geklappt.An der Tabell si Käerjeng elo di éischt mat 32 Punkten virun de Red Boys Déifferdeng mat 30 Punkten.