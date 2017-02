Football am Ausland



An de 16els-Finale vun der franséischer Coupe verléiert ënnert anerem Rennes e Mëttwoch den Owend 0-4 géint de Paris SG.

An der belscher Coupe verléiert Eupen am Retourmatch vun den Halleffinallen 0-2 géint Zulte Waregem.

Am englesche Championnat goufen e Mëttwoch den Owend 3 Partie gespillt. West Ham United verléiert 0-4 géint Manchester City, Manchester United an Hull City spillen 0-0 gläich a Stoke City an den FC Everton trenne sech mat engem 1-1.

An der italienescher Coupe gewënnt d'Roma e Mëttwoch den Owend am Allersmatch vun der Halleffinale 2-1 géint Cesena.

An a Spuenien verléiert den Atletico am Allersmatch vun den Halleffinalle vun der Coupe 1-2 géint den FC Barcelona.