X

Dëst Joer feieren d'Réiser Päerdsdeeg de 25. Gebuertsdag (02.02.2017) Bis bei d'Réiser Päerdsdeeg sinn et nach ronn 5 Méint. Op enger Pressekonferenz goufen et elo awer schonns éischt Detailer.

Sportlech gesinn, gëtt et ee groussen Highlight.

Réiser Päerdsdeeg / Reportage Rich Simon



Et gëtt erëm en Natioune-Präis-Sprangen zu Lëtzebuerg, wat et schonn Enn 1980er, Ufanks 90er zu Ueweraanwen gouf. Deemools hat een awer nach net den Niveau, fir datt eng Lëtzebuerger Equipe konnt matreiden. Dat ass awer eng grouss Motivatioun fir dëst Joer.



Dat sot de President vun der Reitsport-Federatioun an Organisateur vun de Réiser Päerdsdeeg, François Thiry. An déi Motivatioun dierft och bei de Lëtzebuerger Reider do sinn. An de leschte Joren hu si gewisen, dass si hir Plaz beim Natioune-Präis hunn. Ënner anerem mat de Victoiren 2014 an dat Joer drop zu Celje a Slowenien. Elo kënnen d'Lëtzebuerger Reider virun eegenem Public untrieden. Et huet een am Grand-Duché staark Equippen, déi d'Land och zu Réiser gutt wäerte vertrieden.



9 Länner si schonns fir den Natioune-Präis qualifizéiert. Mat Lëtzebuerg, den USA, Däitschland an der Schwäiz, goufen der nach 4 op d'Réiser Päerdsdeeg invitéiert. Wat fir eng Reider awer op Lëtzebuerg kommen, ass bis elo nach net gewosst, erkläert de François Thiry. All Federatioun nominéiert hir Equipe zwou bis dräi Woche virum Turnéier.



Duerch den Natioune-Präis huet den Datum musse geréckelt ginn. Geridde gëtt elo vum 29. Juni op den 2. Juli. Awer och déi Woch drop ass och nach een 2 Stären CSI. Sou dass d'Réiser Päerdsdeeg sech elo iwwer praktesch zwou Wochen zéien.