Suen, déi si vum Rodanger Club zeréck wëll. Déi Demande ass de 16. Januar vum Geriicht net zeréck behale ginn.

D'Karine Reuter, Notaire vu Beruff, huet eng weider Klo deposéiert, wou et ëm 34.000 Euro geet. Dëst Geriichtsuerteel steet nach aus.

An engem Communiqué huet d'Madame Reuter matgedeelt, dass si déi lafend Zivil Prozesser iwwer hir Privatsphäre net wëll kommentéieren.

Op der Pressekonferenz huet den aktuelle Rodanger President och nach gesot, dass d'Karine Reuter hir Engagementer net agehalen hätt an Decisiounen am Club geholl hätt, ouni de Comité mat anzebezéien. Dat dementéiert Mme. Reuter och am Communiqué.

D'Karine Reuter ass elo d'Presidentin vum Stater Racing.



