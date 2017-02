© RTL Archiv

Dat ass och dës Saison nach de Fall awer net nëmmen. Et gëtt nämlech ee Lux-Cup gespillt.

Lux-Cup Äishockey



An dat ënnert deene 4 Equippen, déi och nach am franséischen, respektiv belschen, Championnat spillen. Engersäits ass dat fir ee Lëtzebuerger Champion ze bestëmmen an anersäits erfëllt een domadder ee Critère, deen ee vun der Internationaler Äishockey-Federatioun virgeschriwwe kritt. De President vun de Lëtzebuerger Federatioun, Alain Schneider, erkläert, dass een e Minimum vu 4 Equippen am Land muss hunn, déi e Championnat spillen, woubäi och op d'mannst 15 Matcher pro Equipe am Championnat musse gespillt ginn. Déi Matcher, déi si am Ausland gespillt hunn, kréiche si och elo ugerechent, dat heescht, dass déi zwee Championnater zesumme gerechent géife ginn, esou den Alain Schneider.De Lux Cup, deen dës Saison gespillt gëtt, soll keng eemoleg Saach sinn.Et kéint ee an Zukunft méi Leit duerch de lëtzebuergeschen Championnat unzéien, esou den Alain Schneider.Fir den Alain Schneider ass de gréisste Problem vum Lux Cup dee vun ze mann Äispisten, déi zu Verfügung stinn. Et wieren och net genuch Weekender do fir dat Ganzt ze spillen, dofir géife si och an der Woch spillen.Alleguerten d'Matcher ginn op der Kockelscheier gespillt.