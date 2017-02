Sport: Am meeschte gelies

Hannergrond vun der Spär ass eng Ausernanersetzung tëscht dem Hakan Calhanoglu an dem tierkesche Veräin Trabzonspor.Am Joer 2011 hat de Footballer als Mannerjäregen, während senger Zäit beim Karlsruher SC, en Accord iwwert e Wiessel bei Trabzonspor ënnerschriwwen. Den Calhanoglu huet dunn awer einfach de Kontrakt beim Karlsruher SC verlängert an ass méi spéit bei den Hamburger SV gewiesselt. De CAS huet wéi d'FIFA doranner e Broch vum Kontrakt géigeniwwer vun Trabzonspor gesinn.De Spiller vu Leverkusen ass domadder vun en Donneschdeg u vir 4 Méint gespaart. D'Werkself muss e Freideg an der Partie zu Hamburg schonn op hie verzichten.