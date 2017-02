D'Caroline Murphy ass bei de FOJE an der Tierkei dobäi. © Val Wagner / RTL (Archiv)

E Samschdeg an enger Woch fänkt de Festival Olympique de la Jeunesse Européenne un. Dës Jugendspiller sinn dëst Joer zu Erzurum an der Tierkei. Dofir hu schonns eng Partie vu Länner hir Delegatioun zeréck gezunn.

Lëtzebuerger Delegatioun beim FOJE / Rep. Rich Simon



An dat aus Sécherheetsbedenken. Däitschland huet en Donneschdeg matgedeelt, dass si keng Sportler op Erzurum schécken. Schonns méi laang hunn dat och eis Belsch Nopere gemaach. Déi Lëtzebuerger Delegatioun, déi aus 4 Sportler besteet, soll awer an Tierkei fléien, erkläert de President vum COSL, André Hoffmann. Erzurum war fir Sarajewo kuerzfristeg agesprongen, well déi net fäerdeg gi wieren. Do gëtt et och eng gewësse Solidaritéit tëscht Sportsverbänn op europäeschem Niveau. Dann ass et normal, dat ee soll goen, wann een Athleten huet, déi sech qualifizéieren.Beim COSL ass ee sech duerchaus bewosst, dass déi Olympesch Spiller fir d'Jugend an der Tierkei net ganz ouni Risiko sinn. Et weess een, datt d'Tierkei net ganz sécher ass an dofir ass ee mam Ambassadeur a mam Ministère des Affaires Étrangères a Kontakt. Erzurum läit awer am Nordoste vum Land an do war et bis elo nach net geféierlech an et gouf och nach keng Attacken.Déi 4 Lëtzebuerger Sportler, déi an der Tierkei untrieden, sinn de Schifuerer Matthieu Osch an déi 3 Short-Tracker Augustin Géré, souwéi Caroline a Peter Murphy.E Freideg ginn iwwregens alleguerten d'Ambassade vun deene Länner, déi un de FOJE deelhuelen, vum tierkesche Sports-Minister iwwer déi aktuell Situatioun informéiert.