Um Freideg huet d'Mandy Minella an der Véierelsfinale an 3 Sätz mat 1:6, 6:3 an 7:5 géint d'Chinesin Lin Zhu gewonnen.

© Screenshot

D'Mandy Minella mat hirem Trainer Tim Sommer. © Screenshot

D'Mandy Minella huet am éischte Saz guer net an d'Partie era fonnt. D'Lëtzebuergerin huet dësen dann och misste mat 1:6 un d'Chinesin Lin Zhu ofginn.Am zweete Saz ass et dunn e bësse besser gaangen. Beim Tëschestand vun 2:1 konnt d'Mandy Minella hirer Géignerin de Service ofhuelen, direkt duerno huet si awer e Rebreak kasséiert. D'Lëtzebuergerin huet duerno awer net opginn ass konzentréiert bliwwen a konnt den zweet Saz mat 6:3 fir sech entscheeden.D'Mandy Minella huet während den éischten 2 Sätz direkt e puer Mol hiren Trainer béi sech geruff, fir mat him iwwert d'Taktik ze schwätzen a Rotschléi ze kréien. D'Spill vun der Lëtzebuergerin ass während der Partie dann och besser ginn an och de Service ass géinter Enn besser komm.Den drëtte Saz war du ganz serréiert. Béid Spillerinnen hunn sech näischt geschenkt. Um Enn konnt d'Mandy Minella de 4. Matchball verwandelen, sou dass si den drëtte Saz mat 7:5 wënnt an domadder och d'Partie fir sech entscheet.D'Mandy Minella steet an der Weltranglëscht op der Plaz 93, d'Chinesin ass déi 122.An der Halleffinale waart elo d'Elina Svitolina. D'Ukrainerin ass beim Tournoi am Taiwan op 1 gesat a steet an der Weltranglëscht op der Nummer 13.

Bis elo hunn déi zwee, eemol géinteneen gespillt. Zejoert ass d'Ukrainerin bei den US Open no 3 Sätz als Gewënnerin vum Terrain gaang.