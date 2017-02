Super Bowl Finale / Reportage Jeff Kettenmeyer



D'New England Patriots muss een deene Mannsten nach virstellen, d'Equipe ëm de Superstar Tom Brady ass zanter Joren regelméisseg am Super Bowl dobäi. Bei den Atlanta Falcons ass et éischter eng ganz aner Saach. D'Equipe war bis elo eréischt 1 Mol an der Finale an do gouf et 1999 eng Néierlag géint Denver. D'Falcons hu sech awer an de leschte Jore clever weider entwéckelt, sou den RTL-Expert Paul Zahlen. An der Vergaangenheet hate si nämlech ëmmer nees Problemer duerch hir Defense, déi hu si elo awer mat ville gudde jonke Spiller opgestockt.Zu Atlanta huet een déi lescht Joren de Kader nëmme spezifesch verännert. Si hu wuel Jonker bäi kritt, mä et sinn awer och nach ëmmer etabléiert Spiller do. D'Kombinatioun Matt Ryan, Julio Jones ass en agespillten Duo an de Paul Zahlen hofft dann och, dass ee si de Weekend gesäit a si et villäicht domadder jo packen.Wann ee béid Equippe kuckt, kann een zeréck halen, datt se vum spillereschen hir relativ ähnlech sinn. Souwuel d'Patriots wéi och d'Falcons spille mat ville Passen a se Lafe wéineg. Eng grouss Roll spillt hei och de jeeweilege Quarterback, den Tom Brady op der enger an de Matt Ryan op der anerer Säit. Dem Paul Zahlen no si sech déi zwee Spiller relativ ähnlech. Si geheien immens vill, si präzis a maachen och gäre wäit Passen.Souwuel New England, wéi och Atlanta baut virun allem op eng staark offensiv Rei, sou de Paul Zahlen.Den Tom Brady kéint am Fall vun enger Victoire iwwregens säi 5. Super Bowl wannen a géif domadder mam Rekord gläich zéien.Als neutrale Supporter hofft ee beim Super Bowl, datt et eng spannend, ma awer virun allem och spilleresch héich klassesch Finale gëtt. Dem Paul Zahlen no decidéiert dat awer virun allem ee Mann, nämlech den Tom Brady. Hien hofft zwar, dass et e spilleresch gudde Match gëtt, mä den Tom Brady kéint de Géigner op takteschem Plang séier fäerdeg maachen an do, fäert den RTL-Expert, dass et de Falcons nach un Erfahrung feelt.De Super Bowl ass dëst d'Joer iwwregens zu Houston am Texas. An d'Partie geet an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg um 00.30 Auer Lëtzebuerger Zäit un.