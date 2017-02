E Samschdeg an e Sonndeg ass d'Lëtzebuerger Championnat am Badminton. De grousse Favorit ass de Robert Mann an deen ass elo och am Elitekader vum COSL.

De Badmintonspiller Robert Mann/ Reportage Rich Simon



De Kritär war fir an der Weltranglëscht ënnert den 250 Beschten ze sinn. Dat huet de Robert Mann realiséiert. Mat 32 Joer start hien nach eng Kéier duerch. Scho während senge Studien war de Lëtzebuerger e gudde Spiller an ass regelméisseg an der Bundesliga ugetrueden. No senge Studien wëllt de Robert Mann elo nach eng Kéier richteg testen, wéi wäit et nach no fir ka goen, sou den Directeur Technique vum Lëtzebuerger Olympesche Comité, Heinz Thews.D'Zil vum Robert Mann ass et fir op professionellem Niveau Badminton ze spillen an dofir geet hien elo an d'Ausland. Déi nächst zwee Méint verbréngt hien a Malaysia. An enger "Kaderschmiede" soll de Lëtzebuerger nach méi staark ginn, sou den Heinz Thews.De Robert Mann mécht dee Stage nodeems hie seng Unisstudien ofgeschloss huet. Den Heinz Thews seet, dass et den Ament ëmmer méi Lëtzebuerger Elitesportler ginn, déi een Ofschloss an der Täsch hunn.Am Fall vum Badmintonspiller Robert Mann ass dat een Doktertitel an de Sportwëssenschaften.