Portrait Racing (04.02.2017) De Racing aus der National 2 ass wuel den Underdog géint Steesel, et däerf een d'Equipe awer net ënnerschätzen.

Bei den Dammen konnt sech de Basket Esch mat 84:58 géint Hesper behaapten a steet domat als éischte Finalist fest.um 20.15 Auer ass bei den Hären d'Partie Basket Esch géint Musel Pikes, déi Dir dann och am Livestream op RTL.lu an op der App kënnt kucken.um 18.00 Auer geet de Racing mat engem 10 Punktevirsprong an d'Partie géint Steesel. Den Underdog ass dës Saison an der Nationale 2 nach ongeschloen. Bei hirem Parcours bis an d'Halleffinale vun der Coupe hunn si et fäerdeg bruecht mat der Résidence Walfer an dem AB Konter zwou Equippen aus der Total League ze eliminéieren. D'Partie géint d'Amicale ass elo d'Kiischt um Kuch.E Freideg war mam Ben Moes och e Spiller vum Racing am Radio Sport-Club op Besuch.Bei den Damme spillen e Sonndeg um 15.00 Auer Konter a Steesel géinteneen.