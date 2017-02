© AFP

Mat Bundesliga-Football hat déi éischt Hallschent tëscht Hamburg a Leverkusen net vill ze dinn. Op béide Säite gouf et eng ganz Partie Feelpäss an et ware keng Iddien am Spill no vir do. Dat eenzegt mat deem béid Equippen ervirgestach hunn, waren déi haart gefouert Zweekämpf. Den Arbitter hat doduerch och seng Méi d'Partie ënner Kontroll ze halen.Och an der zweeter Hallschent war d'Partie net vill besser. Den éischte Goal kruten d'Spectateuren an der 76. Minutt ze gesinn. De fréiere Spiller vu Leverkusen Papadopoulos huet fir den HSV markéiert. Fir d'Lokalformatioun eng Erléisung. D'Gäscht hunn et an de knapp 15 Minutten duerno net méi fäerdeg bruecht nach eng Reaktioun ze weisen, de Ball wollt net am Filet landen.Duerch déi 3 Punkten iwwerhëlt den HSV an der virleefeger Tabell den FC Ingolstadt an ass elo de 15. Leverkusen steet de Moment op der 9. Plaz an den Ofstand zum internationale Geschäft gëtt ëmmer méi grouss.An der Ligue 1 goufen et och wichteg Punkte fir den FC Metz. Si konnten sech e Freidge den Owend mat 1:0 géint de 6. an der Tabell, den Olympique Marseille duerchsetzen. De Lëtzebuerger Chris Philipps stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain. An der provisorescher Tabell ass den FC Metz elo op déi 15. Plaz no fir geréckelt.