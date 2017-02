© Pressphoto Archivbild

No der Victoire géint d'Chinesin Lin Zhu e Freideg, huet sech d'Mandy Minella an de Halleffinale méi schwéier gedinn.An 2 Sätz huet d'Lëtzebuergerin géint hir Géignerin mat 3:6 an 2:6 verluer.D'Elina Svitolina ass beim Tournoi am Taiwan op 1 gesat a steet an der Weltranglëscht op der Nummer 13, d'Mandy Minella steet op der Plaz 93.

Et ass déi zweete Kéier, datt béid Sportlerinnen géintenee gespillt hunn. Zejoert ass d'Ukrainerin bei den US Open no 3 Sätz als Gewënnerin vum Terrain gaangen.