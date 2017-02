Den Tabellenéischten Bayern München koum um 19. Spilldag géint Schalke 04 net iwwert en 1:1 eraus. Hoffenheim konnt sech doheem ouni Problem mat 4:0 géint Mainz behaapten an bleift domat weiderhin op der 3. Plaz.D'Hertha BSC konnt sech duerch e schnelle Goal an der 1. Minutt mat 1:0 géint Ingolstadt duerchsetzen. Freiburg zitt mat 0:3 de Kierzeren géint Gladbach a Köln spillt doheem 1:0 géint Wolfsburg.E Samschdeg Owend huet Dortmund dann nach Leipzig op Besuch. Leipzig kéint duerch eng Victoire, den Ecart op Bayern München op 1 Punkt verkierzen.E Freideg Owend hat sech den Hamburger SV mat 1:0 géint Bayer Leverkusen duerchgesat an domat 3 wichteg Punkten géint den Ofstig gesammelt.D'Resultater vum 19. Spilldag an der Iwwersiicht:- Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)1:0 (Papadopoulos/76')Bayern München - Schalke 04 1:1 (1:1)1:0 (Lewandowski/9'), 1:1 (Naldo/13')- Mainz 05 4:0 (1:0)1:0 (Uth/5'), 2:0 (Terrazzino/81'), 3:0 (Szali/86'), 4:0 (Szalai/91')- VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)1:0 (Modeste/81')- Ingolstadt 1:0 (1:0)1:0 (Haraguchi/1')- SC Freiburg 3:0 (0:0)1:0 (Stindl/73'), 2:0 (Raffael/78'), 3:0 (Hermann/91')Borussia Dortmund - RB Leipzig (18.30 Auer)E Sonndeg stinn nach 2 weider Partien um Programm. Hei trëfft Augsburg op Werder Bremen a Frankfurt huet Darmstadt op Besuch.