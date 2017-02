Red Boys-HC Bierchem © RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

Tëscht dem Champion Red Boys an dem HC Bierchem huet een an der éischter Hallschent net vill Goaler gesinn. De gréissten Ofstand tëschent den zwou Formatioune gouf et no 26 Minutten. Hei loungen déi Bierchemer mat 5 Punkten hannen, ma bis d'Paus konnten si den Ofstand bis op 2 Punkte verkierzen. Sou dass si an der Paus mat 10:12 géint de Champion am Réckstand waren. No der Paus hunn déi Déifferdenger de Bierchemer awer weider gewisen, wien déi besser Equipe um Samschdeg war. Si hunn de Virsprong bis zum Schluss op 10 Punkten ausgebaut a wannen um Enn verdéngt mat 33 op 23 géint Bierchem.D'Partie tëscht dem HB Diddeleng an dem HB Esch war ganz equilibréiert bis zum Schluss. Déi Escher konnte sech no 60 Minutte mat 28:26 zu Diddeleng behaapten. An der Paus stoung et 12:11 fir déi Escher.Käerjeng huet sech um virleschte Spilldag keen Ausrutscher geleescht a gewënnt mat 33:25 zu Péiteng. Si bléiwen domadder un der Spëtzt vun der Tabell.Am Kellerduell tëscht Dikrech an dem Schlussliicht an der Tabell Schëffleng stoung et an der Paus 13:15 aus Siicht vun der Lokalformatioun. Och an der zweeter Hallschent war et ganz enk tëschent den zwou Equippen. Béid Formatiounen hu gekämpft bis zur leschter Sekonn, um Enn sollt et awer kee Gewënner ginn. Dikrech a Schëffleng trennen sech mat engem 29:29 Remis. Domadder waart Schëffleng weider op déi éischt Victoire vun der Saison. Eng Chance hunn se nach d'nächst Woch um leschte Spilldag ier et fir si am Playdown weider geet.D'Resultater vum 13. Spilldag am Iwwerbléck:Dikrech-Schëffleng 29:29Red Boys-HC Bierchem 33:23HB Diddeleng-HB Esch 26:28Péiteng-Käerjeng 25:33Dikrech-Diddeleng 13:33Péiteng-Käerjeng 25:31Réiden-Schëffleng 21:23Standard-Mueldall 27:24