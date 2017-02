Et war eng ganz equilibréiert Partie tëschent Walfer a Stroossen. Béid Equippe wollten de Match onbedéngt gewannen, fir sech déi 2. Plaz an der Tabell nach ze sécheren. Dat bessert Enn hat du Walfer fir sech. Si konnten sech no 4 Sätz mat 3:1 (25:20, 27:29, 29:27, 25:22) géint de Champion Stroossen duerchsetzen.An den Halleffinalle vum Championnat spillt Walfer elo nees géint Stroossen. Si hunn do awer e klenge Virdeel, sollt et nämlech do zu engem decisive Match kommen, dann däerfen si an deem Fall doheem spillen. Am Volleyball ginn d'Halleffinale jo am Best of three-Modus gespillt.Luerenzweiler konnt sech kloer mat 3:0 géint Esch behaapten.Bartreng huet sech mat 3:1 géint de Belair duerchgesat.E Sonndeg spillt den Tabelleleader Fenteng nach zu Dikrech.Bei den Hären sti Fenteng, Walfer, Stroossen a Bartreng an den Halleffinalle vum Championnat. Do spillen da Fenteng a Bartreng a Walfer a Stroossen géinteneen.Um 14. Spilldag bei denwënnt d'Gym 3-2 géint Stengefort, Walfer iwwerrennt Stroossen mat 3-0 a Péiteng setzt sech ouni Problemer mat 3:0 géint Amber/Lënster duerch.E Sonndeg ass nach d'Partie tëschent Dikrech a Mamer um 20 Auer.Mat Walfer, Dikrech, Mamer a Stengefort stounge scho virum leschte Spilldag déi 4 Equippe fest, déi de Championstitel ënnert sech ausmaache wäerten.