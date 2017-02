© RTL Télé Lëtzebuerg

De Bob Bertemes huet d'Bomm 20,63 Meter wäit gestouss, dat ass eng Verbesserung vum Rekord ëm 7 Zentimeter.Während der Competitioun zu Metz huet de Lëtzebuerger et fäerdeg bruecht am 5. an am 6. Versuch d'Bomm op 20,63 Meter ze stoussen. Kee vu senge Konkurrenten huet dës Wäit iwwertraff.Deen ale Rekord, dee vum Bielesser gehale gouf, stoung bei 20 Meter an 56 Zentimeter a war aus dem Joer 2015.Dass de Bob Bertemes gutt a Form ass, hat hie schonn de leschte Weekend zu Saarbrécken, beim Championnat vun der Groussregioun, ënner Beweis gestallt. Hei hat hien d'Competitioun mat 20,26 Meter gewonnen.