Am Äishockey ass den Tornado Lëtzebuerg no 3 Victoiren aus 3 Matcher souveräne Leader vum Luxembourg Cup.

© RTL Archivbild

Ma och am Championnat vun der drëtter franséischer Divisioun gëtt et sou richteg seriö fir d'Lëtzebuerger.Den nächste Weekend ass en duebele Spilldag an do decidéiert sech an den Heemmatcher géint Colmar, respektiv Reims, ob den Tornado de Sprong an de Playoff packt.