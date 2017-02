X

An engem bis op déi läscht Sekonn spannende Match, huet den IHCB de Match mat 3:2 fir sech entscheet.



Vun der éischter Sekonn hu se konzentréiert a roueg géint den Tabellenzweete gespillt. An der 12. Minutt huet d'Lokalequipe deen éischte Goal markéiert. De Claude Mossong huet mat hëllef vum Cedric Farinon d'Feierung fir den IHCB geschoss.



Kuerz virun der éischter Paus huet de Miro Mosar vun op den 2:0 erhéicht an d'Féiererung an Paus gerett.



Am zweeten Drëttel koum dunn den 3:0 vum Kai Linster, mee och d'Tigers haten hei hier Chance, si hunn fir den 3:1 gesuergt.



De leschten Drëttel stoung ganz am Zeeche vun den Offensivbeméiunge vun den Turnhout Tigers, déi an der 54. Minutt op 3:2 verkierze konnten.



D'Beeforter Verteidigung mam Goalie Michel Welter huet bis an déi läscht Sekonnen dem immensen Drock duergehale. Zum Schluss war d'Victoire vum IHCB verdéngt.

Aktuell steet Beefort elo op der véierter Plaz, punktgläich mat Olympia Heist, ee Punkt hannert den Turnhout Tigers a sechs Punkte hannert de Cold Play Sharks vu Mechelen.Den nächste Mätsch vum IHCB ass an zwou Wochen. D'Géigner sinn dann d'Antwerp Phantoms.