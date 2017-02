Déi lescht Halleffinale an der Coupe de Luxembourg am Basket gouf de Sonndegowend gespillt, Steesel huet sech do mat 84:63 géint de Racing an engem spannende Spill duerchgesat a steet elo an Finale géint d'Muselpikes. Déi haten um Samschdeg mat 65:59 géint Esch gewonnen.

Bei den Dammen heescht d'Finale Steesel géint Esch. D'Amicale gewënnt um Sonndeg 72 op 66 géint Konter.