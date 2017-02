Een Dag nom Match gëtt vill iwwert d'verbal an d'kierperlech Aggressioune vun e puer onverbesserleche sougenannte Supporter vun Dortmund geschwat.

Déi Responsabel vum BVB hunn déi Attacken géint den RB Leipzig op dat schäerfst veruerteelt.





An der däitscher Bundesliga huet um Sonndeg Augsburg a leschter Sekonn 3–2 géint Werder Bremen gewonnen. Eintracht Frankfurt klappt Darmstadt 2-0.

An der englescher Premier League wënnt Manchester City 2–1 géint Swansea. De Champion Lester verléiert 0–3 géint Manchester United.

An Italien verléiert den AC Mailand 0-1 géint d'Samporia.