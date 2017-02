© AFP

An der Halbzeit-Paus vum Super Bowl gouf et e spektakulären Optrëtt vum Lady Gaga © AFP

© AFP

An der Nuecht op e Méindeg war den Highlight fir all Fan vum American Football, de Super Bowl 51 zu Houston am Bundesstaat Texas. Kuerz virum Kick-Off huet nach d'Mënz missen entscheeden, wien ufänkt. Keen aneren wéi de fréieren US-President Georges H. W. Bush huet d'Mënz geworf, esou, datt d'Atlanta Falcons konnte wielen, ob se kicken oder fänke wëllen.Déi éischt 15 Minutte si séier resuméiert. Béid Equippen hu sech e bëssen ofgetaascht a gekuckt, wou se stinn. Dobäi ass opgefall, datt d'Verteidegung vun de Falcons vill Drock op de Quarterback vun de Patriots Tom Brady gemaach hunn. Am zweete Quarter dunn huet och d'Offense vun de Falcons gewisen, wisou si am Super Bowl stinn, andeem si direkt zwee Touchdowns a 15 Minutte gemaach hunn. En drëtte koum vun hirer Defense, wéi den Alford eng Pass vum Brady ofgefaangen huet an bis an d'Endzone gelaf ass. Fir de Stand vun 21-3 huet e Fieldgoals vun de Patriots kuerz virun der Paus gesuergt.E 7-6 fir d'Falcons gouf et am drëtte Quarter, datt well d'Patriots no hirem éischten Touchdown vum Match den Extra-Punkt net gemaach hunn. Mat 28-9 ass et an déi lescht 15 Minutte gaangen. An do haten d'Patriots e Laf. Séier 3 Punkten, dono de Ball an der Defense gewonnen an en Touchdown mat 2 Points Conversion. Sou stoung et aus hirer Siicht nach just 20-28 knapp 6 Minutte viru Schluss. Knapp 1 Minutte viru Schluss dunn nees en Touchdown mat 2 extra Punkten, sou datt et mat 56 Sekonne op der Auer 28-28 stoung.Esou ass et och bliwwen a fir déi éischte Kéier an der Geschicht vum Super Bowl ass et an d'Verlängerung gaangen. Den éischte Versuch war fir d'New England Patriots an direkt aus deem konnte se en Touchdown maachen an de Match fir sech entscheeden.Nom Match gouf den Tom Brady zum MVP, also dem wichtegste Spiller, vum Super Bowl gewielt.