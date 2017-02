De Gilles Muller verléiert an der neier Tennisweltranglëscht eng Plaz an ass elo d'Nummer 29.

Duerch dat gutt Resultat vum Mandy Minella bei den Taiwan Open krut d'Lëtzebuergerin an der Weltranglëscht 110 Punkte bäi a klëmmt op d'Plaz 78. D'Lëtzebuergerin war an der Halleffinale vun der Nummer 13 op der Welt Elina Svitolina eliminéiert ginn.D'Mandy Minella stoung 2012 schonn eng Kéier op der Plaz 66 an der Weltranglëscht.