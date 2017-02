De nächste Weekend fänkt am Lëtzebuerger Football de Championnat an der BGL Ligue nees un.

De leschten Dënschdeg ass d'Transfertperiode an der Wanterpaus op en Enn gaangen. E richteg spektakuläre Wiessel war hei am Land net dobäi. Et kann ee sech deemno d'Fro iwwer Sënn an Zweck vun deem Mercato stellen.

Football Mercato / Magazin Franky Hippert



Eent vir ewech, déi Transfertperiod muss sinn, seet de President vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun Paul Philipp. Dat wier en UEFA Reglement. Deemno misst een zwou Transfertperioden an der Saison ubidden, eng am Summer an eng am Wanter. Et misst een der UEFA och matdeelen, wéini a wéi laang déi Perioden da sinn, esou de Paul Philipp.

Hei am Land däerf een am Wanter awer Maximal zwee Spiller iwwer 16 Joer fir d'Equipe rekrutéieren, an dat ass och gutt esou, seet den FLF-President. Dat géif u sech gemaach ginn, fir Feeler, déi an der Summerperiode gemaach goufen, nees riicht ze béien. Et wier hei awer op 2 Spiller reduzéiert, well et soss net fair wier. Wann een och am Wanter eng hallef Dose Spiller kéint kafen, géifen d'Spectateure net eens ginn a fir d'Kompetitioun wier et och net gutt, esou de Paul Philipp weider.

Wann een elo d'Transfertperiode hëlt, déi de leschten Dënschdeg ofgelaf ass, konnt ee feststellen, datt déi meescht Spiller vun auswäerts kommen. Wann Spiller vun Meuselwitz, Viktoria Berlin, oder Ile Rousse a Lëtzebuerger Veräiner transferéiert ginn, muss ee sech d'Fro stellen, ob wierklech keng Spiller hei am Land sinn, déi hätte geholl kënne ginn. Besonnesch och wann ee Woch fir Woch gesäit, wéi vill Potenzial am Jugendberäich am Land ass.

Déi Spiller, déi kommen, géife net fir näischt kommen, esou de Paul Philipp. Et wier natierlech awer kee Feeler an eiser Jugend no Spiller ze sichen. Et géifen der ginn, déi a bessere Veräiner näischt ze spille kréien, mä déi a méi schwaache Veräiner natierlech awer kéinte méi um Terrain stoen.

De Paul Philipp huet d'Spillervermëttler ugeschwat. Deene geet et jo just ëm déi ekonomesch Eegeninteressen. Et wier ganz schwéier dogéint unzekommen, zemools well et d'FIFA decidéiert huet, dass et offiziell keng Spillervermëttler gëtt. Elo hätt ee näischt géint déi Leit an der Hand. Et kéint ee just warnen.

Mat deene villen Transferten vun auswäerts, geet d'Identifikatioun mam lokale Footballclub jo ëmmer méi verluer. Bei der FLF ass een sech däers bewosst, an wëll dofir eppes dogéint ënnerhuelen.