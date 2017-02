© RTL Télé Lëtzebuerg

Am franséische Footballchampionnat läit den FC Metz an der Ligue 1 no 23 Spilldeeg mat 24 Punkten op der 18. Plaz, huet allerdéngs nach deen ominéise Match géint Olympique Lyon nozehuelen. 2017 huet d'Equipe aus der Lorraine am Championnat 7 vu 15 méigleche Punkt gemaach, dat mam Chris Philipps. Den 22 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller weess awer och, datt hien domadder kee Fräibilljee huet a permanent ëm seng Plaz am Mëttelfeld kämpfe muss.

Dem Chris Philipps seng Karriär beim FC Metz huet bis elo Héichten an Déifte kannt. Virun 2 Joer hat een d'Impressioun de Chris Philipps, deen 2013 e Fënnefjoreskontrakt beim FC Metz ënnerschriwwen huet, hätt den Duerchbroch gepackt, wéi hien 9 Mol als Titulaire um Terrain stoung. Ma aus diversen Ursaache koum nees e Stopp a senger Karriär an de Mëttelfeldspiller wiesselt op Preussen Münster. Des Saison kënnt hien nees zréck an d'Lorraine a no e puer Ulafschwieregkeete leeft et no der Wanterpaus fir dee 36-fachen Nationalspiller exzellent.

An der Coupe géint den RC Lens an am Championnat géint de Paris Saint Germain, Nice, Montpellier, Angers a Marseille, de Chris Philipps huet all des Matcher am defensive Mëttelfeld duerchgespillt. An de leschte Wochen huet hien deemno bei sengem Trainer Philippe Hinschberger vill Punkte gesammelt.

De Chris Philipps weess, datt d'Konkurrenz grouss ass, besonnesch elo wou d'Spiller vum Africa Cup erëmkommen, mat virop dem Georges Mandjeck, grad wéi de Chris eng Nummer 6, dee mam Kamerun d'Coupe d'Afrique gewonnen huet.

D’Nummer 23 vum FC Metz mengt allerdéngs, datt d’Konkurrenz d’Geschäft belieft, wat him och a senger weiderer Entwécklung hëlleft.

Schonn e Mëttwoch steet de Chris Philipps wuel nees am Onze de Base, wann et fir den FC Metz am Stade Saint Symphorien géint Dijon ëm wichteg Punkte geet.