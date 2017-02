Sport: Am meeschte gelies

IAAF-President Sebastian Coe © AFP

Déi russesch Athlete riskéieren domadder no den Olympesche Spiller zu Rio och d'Weltmeeschterschaft am August zu London ze verpassen.Russland géif zwar Fortschrëtter maachen, ma vill Prozesser géingen nach ëmmer negativ lafen, sou de Rune Andersen vun der IAAF.Déi international Liichtathletik-Federatioun huet dann och e Plang opgestallt, wéi Russland nees Member vun der IAAF kéint ginn. Dofir musse verschidde Virgaben erfëllt ginn, ënnert anerem muss de russesche Sportsministère sech agestoen, dass een en Doppingproblem huet.Nodeems de russesche Staatsdopping opgedeckt gi war, waren déi russesch Athleten am November 2015 vun allen internationale Kompetitiounen ausgeschloss ginn.