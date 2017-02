An der ieweschter Divisioun geet d'Wanterpaus lues awer secher op en Enn. De Weekend geet et nees lass.

© RTL Archiv

F91 / Reportage Franky Hippert



Un der Tabellespëtzt steet no 13 Spilldeeg den F91 Diddeleng mat zwee Punkten Avance op Déifferdeng an 5 op d'Fola. Elo am Mercato huet sech de Champion verstäerkt an ass och schonn op Shoppingtour fir de Summer.

Elo an der Wanterpaus huet den F91 den Edisson Jordanov vu Preussen Münster aus der drëtter Bundesliga, fréieren däitschen U-19 a fréiere bulgareschen U-21 Nationalspiller rekrutéiert, de President vun Diddeleng Romain Schumacher geet dovun aus, dass de Spiller eng Verstäerkung ass. Et wier e jonken an intressante Spiller, hie wier mat an den Trainingslager gaangen an hätt sech séier ugepasst, esou de Romain Schumacher.

Da war elo an de leschte Wochen och ze héieren, datt d'Transferte vum Ricky Delgado vun der Jeunesse an vum Omar Er rafik vun Déifferdeng fir de Summer esou gutt wéi sécher sinn.



Ganz sécher wier et wann d'Lizenzen ënnerschriwwe wieren, esou de Romain Schumacher. Dat wier eréischt am Mee. Béid Spiller géifen den F91 intresséieren. Et géif awer och nach eng ganz Rei anerer ginn, fir déi den F91 sech intresséiert. Et géif och e puer Jonker aus dem eegenen Veräin ginn, fir déi ee sech géif asetzen, esou de President.

D'Diddelenger Supporter stelle sech elo och schonn d'Fro, wéi et da mam Dan Da Mota beim F91 weider geet. Dem Lëtzebuerger Nationalspiller säi Kontrakt leeft Enn Juni aus. De President vum F91 seet heizou, dass de Veräin alles wäert maache fir den Dan Da Mota ze halen. Hie géif zur Famill gehéieren. Duerch säi Verhale wier hien och e grousse Publikumsliebling a géif an der Stad Diddeleng och geschat ginn.

Et ass jo och gewosst, datt de Stiermer Dave Turpel gär de Sprong an de Proffiberäich wéilt woen. Am Wanter war kuerz eng Kéier vun engem norwegesche Veräin riets gewiescht, awer näischt Konkretes. Wéi et dann bei deem Nationalspiller am Summer weider geet, muss een da gesinn, esou de Romain Schumacher.