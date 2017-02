© AFP

En Dënschdeg waren déi éischt 4 Matcher vun den Aachtelsfinallen amAstoria Walldorf -1:1 (0:0) 5:6 no Eelefmeterschéissen0:1 (Schütz,53'). 1:1 (Carl,78')- FC Köln 2:0 (1:0)1:0 (Jung,5'), 2:0 (Wood,75')Greuther Fürth -0:2 (0:2)0:1 (Wendt, 12'), 0:2 ( Hazard, 36'(p))- VFL Wolfsburg 1:0 (1:0)1:0 (Douglas Costa, 18')Um Mëttwoch spillen nach Sandhausen géint Schalke, Lotte géint 1860 München, Dortmund géint Hertha Berlin an Hannover géint Frankfurt.Vum FC Bayern München koum dunn am Laf vum Dag d'Noriicht, datt de, Kapitän bei de Bayern, um Enn vun der Saison seng Footballschong un den Nol hänkt, obwuel säi Kontrakt nach bis 2018 leeft. Donieft soll den 33 Joer ale Weltmeeschter och ugekënnegt hunn, datt hien net wéilt Sportdirekter beim FC Bayern ginn. Als zukünftege Sportdirekter spillt zu München aktuell och de Max Eberl eng Roll, dee an dëser Roll Borussia Mönchengladbach an de leschte Joren vun engem Ofstigsplaz an d'Champions League gefouert huet. Fir béides koum nach keng Bestätegung vum FC Bayern.A Frankräich waren et déi éischt Matcher vum 24. Spilldag vun derCaen -0:4 (0:2)0:1 (Rolan, 11'), 0:2 (Kamano, 22'), 0:3 (Kamano, 63'), 0:4 (Plasil, 90')- Lille OSC 2:1 (0:0)1:0 (Cavani, 70'), 1:1 (De Preville, 86'), 2:1 (Moura, 90'+2)Montpellier -1:2 (0:2)0:1 (Glik, 16'), 0:2 (Lottin, 21'), 1:2 (Hilton, 47')E Match vum 23. Spilldag gouf et an der italienescher- AC Florenz 4:0 (1:0)1:0 (Dzeko, 39'), 2:0 (Fazio, 58'), 3:0 (Nainggolan, 75'), 4:0 (Dzeko, 83')A Spuenien gouf et e Réckmatch an der. Den Allersmatch konnt Barcelona mat 2:1 auswäerts wannen.FC Barcelona - Atletico Madrid 1:1 (1:0)1:0 (Suarez, 43'), 1:1 (Gameiro, 83')Och an dergouf et e Match vun an der éischter Divisioun. Hei stounge de Lëtzebuerger Laurent Jans vun Ufank un um Terrain.Waasland-Beveren - KRC Genk 0:0 (0:0)