Eintracht Frankfurt huet als 7. Team den Ticket fir an d'Véierelsfinale am DFB-Pokal kritt. Géint Hannover96 huet den Tabellendrëtten en 0:1-Réckstand no knappe 4 Minutten nees an en 2:1 gedréint kritt.Borussia Dortmund huet sech géint Hertha BSC e spektakulären Match geliwwert. No de Goaler duerch den Salomon Kalou (27.) an de Marco Reus (47.) ass d'Partie zum Schluss mat engem 1:1 an d'Verlängerung gaangen. No 120 Minutte stoung schliisslech Eelefmeterschéissen um ProgrammDortmund wënnt do dann och knapp mat 3:2.Méi fréi am Owend hate schonn SF Lotte mat engem 2:1 géint 1860 München a Schalke 04 mat 4:1 géint SV Sandhausen déi nächst Ronn erreecht.SF Lotte - 1860 München 2:0SV Sandhausen - FC Schalke 04 1:4Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 3:2Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2Leicester City - Derby County (Allersmatch 2:2) 3:1Metz - Dijon 2:1Lorient - Toulouse 1:1OGC Nice - Saint-Étienne 1:0Olympique Lyon - Nancy 4:0Bastia - Nantes, dee Match gouf verluecht.Angers - Stade Rennes 0:0Olympique Marseille - Guingamp 2:0Crotone - Juventus Turin 0:2FC Bologna - AC Mailand 0:1