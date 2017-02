Op der Ski-WM zu St. Moritz konnt de Kanadier sech virum Kjetil Jansrud aus Norwegen an dem Manuel Osborne och aus Kanada duerchsetzen.

Et ass den éischte Weltmeeschtertitel am Super G fir de 35 Joer ale Guay, an der Descente gouf hien 2011 schonns Weltmeeschter.