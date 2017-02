© RTL (Archiv)

Am Tennis huet de Gilles Muller am zweeten Tour vum ATP Tournoi zu Sofia a Bulgarien, mat 6-3 a 7-5 géint de Russ Mikahil Youzhny (ATP 89) gewonnen.



An der Véierelsfinale spillt de Gilles Muller elo géint de Roberto Bautista Agut. De Spuenier ass als 16. an der Weltranglëscht 13 Plaze besser klasséiert wéi de Gilles Muller. Géint de Roberto Bautista Agut ass de Gilles Muller d'lescht Joer an der Halleffinale zu Sofia a bei den Olympesche Spiller an de 16tles Finallen erausgeflunn. Am Head 2 Head steet et 4-1 fir de Spuenier.