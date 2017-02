© Screenshot

Déi éischt Halleffinale en Donneschdeg war schonn direkt eng virgezunne Finale. Géigeniwwer stoungen sech nämlech den Tabellenéischten am Championnat Walfer an den Tabellenzweeten Dikrech. An der Meeschterschaft leien nëmmen 2 Punkten tëschent deenen zwou Equippen.D'Halleffinale sollt awer net esou enk ginn, wéi een dat villäicht nach virum Match geduecht hat. Walfer konnt sech nämlech kloer mat 3:0 géint Dikrech behaapten. Den éischte Saz hunn si sech mat 25:15 geséchert, deen duerno war e bësse méi enk, goung awer mat 25:22 nawell u Walfer. Am drëtte Saz war et du nees méi kloer, dëse goung mat 25:13 un de Vainqueur.Domadder steet Walfer an der Finale vun der Coupe de Luxembourg. Ween de Géigner e Samschdeg ass, entscheet sech den Owend um 20.30 Auer an der Partie Stengefort-Péiteng.