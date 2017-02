An der Véierelsfinale vum ATP-Tournoi zu Sofia a Bulgarien huet de Gilles Muller an 2 Sätz 5:7 a 6:7 géint de Roberto Bautista Agut verluert.

© pressphoto (Archiv)

De Gilles Muller huet gekämpft géint de Roberto Bautista Agut. Um Enn sollt et awer net duergoe fir d'Nummer 16 op der Welt ze klappen. De Lëtzebuerger steet jo op der Plaz 29.Den éischte Saz war laang equilibréiert, um Enn huet de Lëtzebuerger dësen awer misse mat 5:7 un de Spuenier ofginn.Dat nämmlecht Bild am zweete Saz. Dëse goung dunn esouguer an den Tiebreak. De Roberto Bautista Agut konnt hei beim Stand vu 6:5 säin éischte Matchball duerchbréngen, wënnt domadder de Saz mat 7:6 an och d'Partie.D'lescht Joer war de Lëtzebuerger zu Sofia an der Halleffinale géint de Roberto Bautista Agut erausgeflunn. 2017 ass deemno an der Véierelsfinale Schluss.