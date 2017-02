Um leschte Spilldag virum Playoff gouf am Handball-Championnat d'Spëtzepartie tëscht de Red Boys a Käerjeng schonn e Freideg den Owend gespillt.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

D'Red Boys si mat vill Confiance an d'Partie era gaangen, schliisslech haten si zanter dem 19. November keng Partie méi verluer. D'Zil war et Käerjeng nach un der Tabellespëtzt ofzeléisen. Dofir hätten si d'Partie misse mat iwwer 11 Punkten Ënnerscheed gewannen, dat sollt hinnen awer net geléngen. Um Enn konnten si wuel d'Partie mat 31:29 fir sech entscheeden, sinn elo punktgläich mat Käerjeng, mä wéinst dem direkte Vergläich ginn déi Käerjenger als Tabellenéischten an de Playoff.En Dënschdeg hat den HB Esch mat 37 op 26 géint den HBC Schëffleng gewonnen.HC Bierchem - HB PéitengHB Diddeleng - Chev DikrechHB Diddeleng - HB Käerjeng (E Samschdeg um 18 Auer)Chev Dikrech - Péiteng (E Sonndeg um 16 Auer)HB Museldall - HBC Schëffleng 15:0 (Forfait)HC Standard - HC Réiden 46:15