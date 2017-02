© Screenshot

An der éischter Halleffinale um Freideg den Owend konnt sech de Favorit Fenteng géint Walfer behaapten. Et war tëschenduerch ëmmer nees eng enk Partie um Enn konnt Fenteng sech den éischte Saz mat 25:21 sécheren, deen duerno mat 25:23 an den drëtte Saz goung mat 25:22 un den Tabellenéischten am Championnat.Um 20.30 Auer gëtt déi zweet Halleffinale tëscht Bartreng an dem Titelverdeedeger Stroossen ugepaff.D'Finale bei den Häre gëtt e Samschdeg den Owend um 19.30 Auer gespillt.En Donneschdeg haten sech bei den Dammen Walfer a Stengefort fir d'Finale qualifizéiert. D'Partie gëtt e Samschdeg um 17 Auer gespillt.