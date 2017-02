© Jana Peters

Op de 1.500 Meter huet d'Charline Mathias en neien nationalen Indoor-Rekord iwwer 1.500 Meter realiséiert. Dat an enger Zäit vu 4 Minutten 17 Sekonnen an 16 Honnertstel. Domadder verbessert d'Lëtzebuergerin de Rekord vum Martine Nobili ëm iwwer 7 Sekonnen.Um Enn ass et déi 2. Plaz beim Vectis Indoor-Meeting, dat hannert der Tschechin Katerina Halova.Beim Indoor-Meeting zu Saarbrécken, dem Championnat vun der Groussregioun, hat d'Charline Mathias viru knapp 2 Wochen schonn de Rekord op den 3.000 Meter ëm iwwer 9 Sekonne verbessert.No deem schwaarze Joer 2016, mat ville Blessuren, schéngt et wéi wann d'Athletin vum CSL dës Phase endgülteg iwwerwonnen huet.E Sonndeg start d'Charline Mathias nach beim Indoor-Meeting zu Metz iwwer 800 Meter an dann ass d'Saison an der Hal eriwwer.