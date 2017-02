© Bryan Gomes

D'Partie tëscht dem Tabellenzweete vun Déifferdeng an dem Tabellevéierte vun Nidderkuer gouf geleet vun den Hären Pires, da Costa an da Silva.An der éischter Halschent hu béid Equippe gudde Football gespillt. Nidderkuer huet sech net verstoppt, ma d'Gäscht haten an den éischten 30 Minutten awer déi besser Chancen. An der Schlussvéierelstonn vun der éischter Halschent ass dunn och Nidderkuer méi geféierlech ginn. Beim Stand vun 0:0 huet den Arbitter béid Formatiounen an d'Paus geschéckt.No der Paus huet d'Equipe vum Trainer Pascal Carzaniga eng Schëpp dropgeluecht. No puer klengere Chancen, war et an der 62. Minutt den Omar Er Rafik, deen d'Gäscht a Féierung bruecht huet.Ma de Gol huet déi Nidderkuerer wakereg gemaach. D'Lokaléquipe war dunn méi aktiv an huet gutt no vir gespillt. An der 76. Minutt konnt den agewiesselte Laurent vun engem Feeler vum Weber am Déifferdenger Gol profitéieren, fir den Ausgläich ze markéieren.D'Reaktioun vun den Déifferdenger koum 6 Minutte méi spéit. No engem Foul vum Ramdedovic um Andy May am Strofraum, konnt den Er Rafik seng Faarwen erëm an Avantage bréngen.Den Er Rafik, deen zwee Mol markéiere konnt, huet dunn an der 87. Minutt senger Equipe awer kee Gefale gemaach. No enger Rangelei krut de Buteur déi rout Kaart gewisen. Déifferdeng ass domat op mannst bis e Sonndeg Tabellenéischten.