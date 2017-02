Arsenal a Barcelona gewannen a bleiwen domat an der Course fir de Championstitel an hire Championnater. Den Fc Metz kënnt zu Monaco ënnert d'Rieder.

0-Den FC Barcelona konnt senger Favoritteroll méi wéi gerecht ginn a schéisst Deportivo Alavés mat 6:0 of. De Luis Suàrez konnt duebel markéieren. Weider hunn Neymar, Rakitic a Messi getraff. Den Alexis huet dann nach mat engem Selbstgoal d'hallef Dose voll gemaach.Ma nieft der Victoire ass et virun allem de béise Foul um Aleix Vidal, deen d'Partie markéiert huet.Antwerpen -0-Dem Aurélien Joachim seng Männer vum Lierse SK konnte sech mat 2-0 zu Antwerpen duerchsetzen. Den Aurélien Joachim hat an der 4. Minutt den 1-0 geschoss. Den De Belder huet an der 33. Minutt den entscheedenden 2-0 geschoss.- FC Metz-0Den FC Metz huet 5-0 zu Monaco verluer, zu kengem Zäitpunkt konnten d'Metzer mat de flénke Monegasse mathalen a sinn duerch de Falcao (2x) a Mbappe (3x) bestrooft ginn. De Chris Philipps ass an der 85. Minutt agewiesselt ginn.- Tottenham Hotspur-0Mat 2 Goaler vum Sadio Mané gewënnt dem Klopp seng Trupp doheem géint Tottenham Hotspur.FC Watford-0Manchester United wënnt um Samschdeg 2:0 géint Watford. De Juan Mata konnt an der 32. Minutt den 1:0 markéieren. Den zweete Goal konnt de jonke Fransous Anthony Martial schéissen.- Hull City-0Virun 59.962 Spectateuren am Emirates Stadium konnt dem Arsène Wenger seng Trupp sech 2-0 géint Hull City duerchsetzen. Den Alexis Sanchez huet mat 2 perséinleche Goaler de Match entscheet.