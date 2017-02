© Mike Kinn (Jeunesse - Hamm)

Obwuel d'Fola an den Ufanksminutten déi besser Equipe war, ass déi éischt Chance op de Compte vu Munneref gaangen. Duerno ass dunn och eng Zäit laang näischt méi vun Esch komm a Munneref konnt sech weider Chance erausspillen. Wei sou oft am Football huet d'Fola dunn awer nach virun der Paus äiskal zougeschloe an ass duerch de Françoise an der 41. Minutt a Féierung gaangen. No der Paus gouf den Hadji vun der Fola vum Benhemine am Strofraum gefoult an de Françoise konnt eng zweete Kéier per Eelefmeter zouschloen. An der 64. Minutt goufen et dunn zwou bemierkenswäert Aktiounen vum Tom Laterza. Nodeems den Escher nämlech den 3:0 fir seng Faarwe konnt markéieren, huet hien an der nämmlechter Minutt seng zweet giel Kaart wéinst Onsportlechkeet gesinn an huet den Terrain misse verloossen. Wéi dunn all Mensch geduescht huet de Match wier eriwwer, huet de Ketlas op 1:3 verkiertzt. Dëst war dunn och d'Schlussresultat.

An enger animéierter éischter Halschent ass Rouspert no engem Handspill vum Rëmelenger Siebert mat 1:0 a Féierung gaangen an et huet gutt ausgesinn fir Rouspert. An der 41. Minutt hu si sech dunn awer selwer geschwächt wëll et war de Polonsko dee no engem Feeler déi rout Kaart krut an een Eelefmeter verschold huet. Dësen Eelefmeter huet den Diallo fir déi Rëmelenger erageschoss an et ass mat engem 1:1 an d’Paus gaangen. Wien dunn awer geduecht huet, déi 10 Rousperter géife sech hannendran stellen, huet sech geiert. Et war nämlech de Karapetian deen an der 52. Minutt konnt op 2:1 setzen a sou Rouspert erëm a Féierung brénge konnt. An der Schlussphase huet Rëmeleng nach eng Kéier alles probéiert fir kënnen auszegläichen mä dëst sollt net méi geléngen. Et war nämlech sou, dass de Weirich souguer nach konnt op 3:1 setzen. No dësem Gol huet Rëmeleng awer nach ëmmer net opginn a konnt an der 90. Minutt duerch den Diallo op 3:2 verkierzen. De Schlusspunkt an enger hektescher Schlussphase gouf dunn duerch eng rout Kaart fir de Rëmelenger Schinker an ee véierte Rousperter Gol vum Karapetian gesat.



Kanech – Péiteng

An engem Match wou et am Ufank hin an hier gaangen ass, huet Péiteng tëscht der 31. an der 33. Minutt gläich zwee Mol zougeschloen. Fir d’éischt war et de Bojic, deen den 1:0 konnt markéieren. Just zwou Minutte méi spéit huet den Abreu du konnte vun engem Ballverloscht vu Kanech profitéieren vir op 2:0 ze erhéijen. No der Paus hunn ob een neits den Abreu per Eelefmeter an de Baier fir Péiteng getraff. Péiteng klappt Kanech also um Enn ganz kloer mat 4:0.

© Yannick Zuidberg (Kanech - Péiteng)

An der éischter Halschent konnt een direkt gesinn dass et keen einfache Match fir de Champion géif ginn. Déi Diddelenger hunn nämlech ni richteg an hiert Spill fonnt. An der zweeter Halschent sollt et dunn nach méi deck kommen fir de Champion. Duerch een Eegegol vum Da Cruz sinn déi Käerjenger nämlech mat 1:0 a Féierung gaangen an et loung eng Iwwerraschung an der Loft. 14 Minutte méi spéit huet de Benzouien dunn awer konnten ausgläichen an et huet ee gemengt Diddeleng géif de Match nach eng Kéier gedréit kréien. Dëst war awer net méi de Fall an Diddeleng léist 2 wichteg Punkten beim Tabelleleschten hänken.

Stroossen ass gutt an de Match komm a konnt an der 14. Minutt duerch de Jager a Féierung goen. Nom Gol war Stroossen weider déi besser Equipe. Hanne stounge si ganz stabil an hu monter no vir gespillt. De Racing huet wuel probéiert no vir ze spillen mä et sollt hinnen an der éischter Halschent net vill gelengen. An der zweeter Halschent huet Stroossen, bei de ganze Match iwwer hieren neie Spiller Julien Lacour konnt iwwerzeegen, direkt op 2:0 erhéijt. No engem Ofstous vum Stroossener Keeper huet den Agovic ganz ofgeklärt op 2:0 gesaat. De Racing huet sech awer net opginn an weider monter no vir gespillt mä ee Gol solt hinne net méi gelengen.

© Mil Muller (Stroossen - Racing)



Jeunesse – RM Hamm

An enger schwaacher éischter Halschent konnt keng Equipe sech gutt Chance erausspillen an och de Niveau vum Match am grousse Ganzen huet ze wënschen iwwreg gelooss. An der zweeter Halschent hunn d’Spiller vu béiden Equippen dunn awer fir méi Spektakel gesuergt an et war de Peters deen an der 62. Minutt den 1:0 fir d’Jeunesse konnt markéieren. Just fënnef Minutte méi spéit huet de Cabral dunn awer den 1:1 Ausgläich geschoss an et war een oppene Match. Béid Equippen hunn sech Chance erausgespillt mä ausser enger giel-rouder Kaart fir de Portier sollt näischt méi geschéien.

D'Resultater am IwwerbléckMunneref -1:30:1 Françoise (41'), 0:2 Françoise (54'), 0:3 Laterza (64'), 1:3 Ketlas (93')- Rëmeleng 4:21:0 Karapetian (19'), 1:1 Diallo (42'), 2:1 Karapetian (52’), 3:1 Weirich (87'), 3:2 Diallo (90'), 4:2 Karapetian (90')Kanech –0:40:1 Bojic (31.’) ; 0:2 Abreu (33.’), 0:3 Abreu (54.'), 0:4 Baier (60.')Jeunesse – RM Hamm 1:11:0 Peters (61.'), Cabral (68.')Käerjéng – F91 Diddeleng 1:11:0 Da Cruz (48‘), 1:1 Benzouien (62‘)- Racing 2:01:0 Jager (14.’), 2:0 Agovic (46.’)Nidderkuer -1:2