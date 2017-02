Am leschte Match vum Compte vum 1. Spilldag am Playoff klappt Diddeleng d'Ettelbrécker Etzella mat 78:69.Duerch dës Victoire klëmmt den T71 op déi 3. Plaz

An enger iwwer laang Strecken ganz enker Partie huet Diddeleng am leschte Véierel den entscheedenden Ecart gemaach. Si entscheeden dëse Véierel nämlech mat 23:14 fir sech. Beschte Marqueur op Diddelenger Säit war de Corey Johnson mat 29 Punkten. Op Ettelbrécker Säit konnt den Derrick Barden 22 Punkte markéieren.



An der Tabell iwwerhëlt den T71 déi Ettelbrécker an si sinn elo déi Drëtt.



Bei den Dammen klappt Esch d'Musel Pikes mat 79 op 68.

Resultater an Tabellen.